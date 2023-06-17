Подмосковье 17 июня 2023, 05:30 Усадьбу Герцена отреставрируют в Одинцове Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию усадьбы русского революционера-демократа Герцена XIX века в селе Перхушково в Одинцове. Дом является объектом культурного наследия федерального значения.

От первоначального вида дома сохранилась лишь аркада в центре нижнего этажа дворового фасада. В современном виде здание характерно для ампирной архитектуры.

«Усадьба сформировалась во второй половине XVIII века, после приобретения ее Яковлевым в 1756 году. Первой постройкой здесь была церковь Покрова 1763 года, близок ей по времени и главный усадебный дом. Нижний каменный этаж которого выстроен в 1760-х годах, а верхний деревянный — при перестройке дома в первой четверти XIX века», — уточнили в управлении.

В конце XIX века усадьба перешла во владение Балакина, а в начале XX века — Фон-Вогау.

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