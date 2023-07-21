Подмосковье 21 июля 2023, 14:47 Усадьбу декабриста Шаховского отреставрировали в Ступине благодаря частному инвестору МИО МО

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Масштабная реставрация объекта культурного наследия федерального значения завершилась в селе Верзилово Ступинского округа. Главный дом усадьбы декабриста Федора Шаховского привел в порядок частный инвестор.

«Эта знаменитая историческая усадьба была передана в рамках программы „Усадьбы Подмосковья“ в аренду на 49 лет с условием, что арендатор в течение семи лет за свой счет проведет реставрацию. Инвестор условия выполнил», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Теперь инвестор планирует открыть в доме гостинично-рекреационный комплекс. Благодаря своей насыщенной истории это место имеет отличные перспективы для развития туризма.

Арендатором усадьбы выступила компания «АрхМонумент». На реставрацию здания потребовалось более 250 миллионов рублей. В ближайшей перспективе — благоустройство усадебного парка и окружающей территории, которые в дальнейшем тоже будут использоваться для туризма.

По условиям программы «Усадьбы Подмосковья», после реставрации арендатор получит льготную арендную плату — один рубль за один квадратный метр в год.

Усадьба декабриста Федора Шаховского основана во второй половине XVIII века статским советником Нартовым. С XIX века здание перешло во владение Шаховским. В 1825 году Федор получил имение по завещанию матери Анны Федоровны, но жил здесь недолго, так как в этом же году был арестован. В 1890–1911 годах домом владел купец Губонин, а последним хозяином до революции был биолог Кальнинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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