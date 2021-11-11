Атмосфера детства Достоевского. Усадьбу Даровое отреставрировали в Подмосковье

Единственный в стране музей-усадьбу Федора Достоевского в Подмосковье подготовили к открытию после реставрации. В нее вложили 66,5 миллиона рублей. Гости смогут ощутить атмосферу деревенского детства писателя.

Сегодня — 11 ноября — отмечается 200-летие со дня рождения классика мировой литературы Федора Достоевского.

В Подмосковье находится уникальное место, связанное с ним: усадьба Даровое. Там по указу президента прошла большая реставрация.

В Минкультуры Подмосковья отметили, что в усадьбе сделали мультимедийный гид — на это выделили 1,2 миллиона рублей. Он поможет гостям самостоятельно исследовать территорию.

Подготовка с 2015 года

Подготовка к 200-летнему юбилею Достоевского началась в 2015 году — в Подмосковье бережно формировали собрание музея и реставрировали усадебный дом.

Все предметы в этом месте типологически относятся к тем, которые могли находиться в среднепоместной усадьбе 30-х годов XIX века.

В мультимедийной части экспозиции гости смогут узнать, как усадьба Даровое отразилась на творчестве писателя, и увидят археологические предметы.