«Усадьбенник» прошел в Пущине-на-Оке

Жители подмосковного Пущина вышли на «усадьбенник» в Пущине-на-Оке. Это как субботник, но только в порядок приводят территорию усадьбы.

Площадь усадебного парка — четыре гектара. Траву там косят местные домохозяйки, пенсионеры, учителя, бизнесмены и чиновники.

«Надеемся, что когда-нибудь здесь будет какая-то экотропа. В перспективе будет туризм у нас. <...> Я коренной житель, я помню усадьбу в совершенно другом состоянии», — рассказала заместитель главы администрации Пущина по социальным вопросам, местная жительница Елена Бирюкова.

В Пущине-на-Оке прошел «усадьбенник»

Чтобы полностью восстановить усадьбу, нужно выделить почти миллиард рублей. Однако эти затраты можно будет компенсировать, если внедрить в Пущине-на-Оке обычную практику для исторических мест — музеи, кафе, прогулки на лодках.

Кроме того, на территории культурного объекта предполагается возведение гостиничного комплекса. Сейчас ищут инвестора. В Пущине-на-Оке планируется развитие туризма, рассказал глава городского округа Пущино Алексей Воробьев.

Руководство РАН уже наказывали за плачевное состояние памятника культурного наследия. Недавно у усадьбы появилась официальная группа активистов. Эти люди собирают документы, пишут в разные инстанции.

«Мы работаем над тем, чтобы собрать все документы для того, чтобы Российская академия наук смогла отказаться, отказывается она от усадьбы с 2014 года», — отметила председатель отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в городском округе Пущино Мария Трошина.

Пока что в Пущине-на-Оке можно провести только лекции и экскурсии.

На восстановление усадьбы нужно почти миллиард рублей

Загородная усадьба Пущино-на-Оке расположена на северо-западе современного города Пущина. Она появилась в XVIII веке. Здание в стиле классицизма с аллеями и каскадом прудов не раз меняло хозяев. В СССР на территории культурного объекта разместили сельскую больницу и съемочную площадку. В 1928 году в усадьбе сняли драму «Хромой барин», а в конце 1970-х — «Неоконченную пьесу для механического пианино» под руководством режиссера Никиты Михалкова. Последние 50 лет усадьба находится в оперативном управлении РАН.