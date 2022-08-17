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    17 августа 2022, 21:07

    Усадьбе «Архангельское» присвоили статус музея-заповедника

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Государственному музею-усадьбе «Архангельское» присвоили статус музея-заповедника в конце июля. Об этом сообщили в Минкультуры Подмосковья.

    Усадьбе «Архангельское» присвоили статус музея-заповедника

    За последнее десятилетие музей перерос свой прежний статус, что было подтверждено ростом посещаемости — свыше 500 тысяч человек ежегодно, внесением его в 2017 году в государственный реестр особо ценных объектов истории и культуры России, передачей московского дворца в Харитоньевском переулке, масштабной реставрацией ансамбля усадьбы «Архангельское» и многим другим.

    Усадьбе «Архангельское» присвоили статус музея-заповедника | Изображение 1

    Статус музея-заповедника станет важным этапом в сохранении и популяризации многотысячного музейного собрания живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, гравюр, рукописей и книг.

    Усадьбе «Архангельское» присвоили статус музея-заповедника | Изображение 2

    Принятию этого решения предшествовала огромная работа по установлению зон охраны, утверждению границ территории ансамбля «Архангельское» и режима его использования.

    Усадьбе «Архангельское» присвоили статус музея-заповедника | Изображение 3

    Архангельское — это уникальный дворцово-парковый ансамбль с бесценными коллекциями, а также музей под открытым небом площадью более 316 гектаров.