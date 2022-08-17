Государственному музею-усадьбе «Архангельское» присвоили статус музея-заповедника в конце июля. Об этом сообщили в Минкультуры Подмосковья.

За последнее десятилетие музей перерос свой прежний статус, что было подтверждено ростом посещаемости — свыше 500 тысяч человек ежегодно, внесением его в 2017 году в государственный реестр особо ценных объектов истории и культуры России, передачей московского дворца в Харитоньевском переулке, масштабной реставрацией ансамбля усадьбы «Архангельское» и многим другим.

Статус музея-заповедника станет важным этапом в сохранении и популяризации многотысячного музейного собрания живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, гравюр, рукописей и книг.

Принятию этого решения предшествовала огромная работа по установлению зон охраны, утверждению границ территории ансамбля «Архангельское» и режима его использования.

Архангельское — это уникальный дворцово-парковый ансамбль с бесценными коллекциями, а также музей под открытым небом площадью более 316 гектаров.