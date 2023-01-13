Подмосковье 13 января 2023, 14:33 Усадьба Захарово в Одинцове представит обновленную экспозицию о детстве Пушкина 14 января

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Торжественное открытии обновленной экспозиции усадьбы Захарово в Одинцове состоится 14 января. В музее появились информационные стенды и голосовые интерактивы.

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В доме усадьбы жила бабушка Александра Пушкина — там он отдыхал с родными летом на протяжении шести лет. Здание восстановили в 1999 году. Сейчас там находится музейная экспозиция, которая посвящена детству поэта. Прошлой весной в доме начался ремонт — в порядок привели фасад, фундамент, крышу и полы.

В экспозицию добавили информационные стенды и голосовые интерактивы. Также гости смогут увидеть мультфильм о детстве Пушкина.

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