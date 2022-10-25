Усадьба в Пушкино пригласила гостей на выставку «Поэзия мурановских пейзажей» | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 15:17 Усадьба в Пушкино пригласила гостей на выставку «Поэзия мурановских пейзажей»

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Свыше 50 картин покажут на выставке музея-заповедника «Усадьба Мураново» в Пушкино. Она начнется 28 октября. Гости увидят свыше 50 картин, отметили в Минкультуры Подмосковья.

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Это уже традиционная выставка «Поэзия мурановских пейзажей». Она состоится в 11-й раз. Зрителям представят картины авторов, которые творили в Муранове.

Экспозиция станет олицетворением жизни русской дворянской усадьбы. На выставке покажут картины Сергея Филитова, Алексея Миронова, Ларисы Кучеренко, Артема Киракосова и многих других авторов.

Вместе с тем в музее пройдут экскурсии и мастер-классы. Увидеть выставку удастся до 4 декабря. На все программы можно купить билет по «Пушкинской карте».