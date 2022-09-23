Усадьба в Одинцове откроет новый сезон музыкальных вечеров 24 сентября | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Усадьба в Одинцове откроет новый сезон музыкальных вечеров 24 сентября

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Концерт фортепианной классики пройдет в усадьбе Большие Вяземы. В музее-заповеднике Александра Пушкина открывается очередной сезон музыкальных вечеров.

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В Больших Вяземах (Одинцово) 24 сентября, в 15:00, состоится открытие 31-го концертного сезона «Музыкальных вечеров в русской усадьбе». Цикл начнется с выступления народной артистки России, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского Татьяны Рубиной. Она представит программу «Вершины фортепианной классики», в рамках которой прозвучат произведения Бетховена и Моцарта.

Помимо концерта, у посетителей будет возможность познакомиться с выставкой «Россия в мундире», на которой представлены подлинные мундиры и наградные часы прошлого и позапрошлого века.

Билеты на концерт можно приобрести в том числе по «Пушкинской карте».

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