Подмосковье 12 февраля 2024, 18:13 Усадьба Середниково в Химках вошла в список лучших в Подмосковье Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Усадьба Середниково в городском округе Химки заняла четвертое место в рейтинге самых необычных и красивых подмосковных мест. Рейтинг предоставило Министерство культуры и туризма Московской области.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Усадьба славится своими удивительными пейзажами и богатой историей. На ее территории находятся старинная церковь, пейзажный парк с прудами и мостами, оранжерея, манеж, конный и скотный дворы, а также готический каретный сарай. Главное здание усадьбы представляет собой образец русского классицизма с плавными линиями и архитектурным декором.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Когда-то в этой усадьбе пел Федор Шаляпин, играл Сергей Рахманинов. В 1995 году Михаил Лермонтов, тезка поэта, восстановил заброшенную усадьбу — тогда это казалось чем-то несбыточным. Сейчас мы входим в пятерку самых привлекательных мест Московской области для туристов. К нам приезжают люди со всего Подмосковья на экскурсии. Также у нас есть такие развлекательные ориентиры, как конюшни, пинг-понг и киногород. Уже сделано многое, но на будущее у нас еще более грандиозные планы», — рассказал заместитель директора усадьбы Юрий Лермонтов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Всего в Подмосковье насчитывается более ста усадеб, построенных в различных архитектурных стилях. Каждая из них представляет собой уникальный ансамбль, созданный лучшими архитекторами своего времени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».