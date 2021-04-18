Усадьба Мураново отметит день рождения с вафлями по рецепту Тютчевых

Усадьба Мураново в Пушкинском городском округе отметит день рождения. Имение предлагает с головой окунуться в дворянскую жизнь и узнать, что Тютчевы готовили щи из ананасов.

В честь круглой даты для гостей усадьбы подготовили театрализованные экскурсии. Также там устроят ярмарку угощений и редких растений, проведут мастер-классы. День усадьбы Мураново отметят 24–25 апреля.

Мураново связано с двумя известными литературными фамилиями: Федора Тютчева и Евгения Баратынского. Последний, друг Александра Пушкина, сам сделал чертежи для этого дома. Позднее родственница его супруги станет женой сына Тютчева. Так, усадьба соединит два известных дворянских рода.

В имении хранятся вещи, принадлежащие обеим семьям: старинная мебель, большая библиотека, фарфор. На кухне сохранилась посуда XIX века. Тогда повара пользовались специальной посудой для приготовления рыбы и пароваркой, был даже каменный прототип холодильника, в который клали лед и продукты. А сахар отправляли на «казнь».

«У нас есть для того гильотина. Звучит так страшно, но это не страшно. Это для колки сахара. Сахар-то головами покупается. Он же белый да круглый, как башка», — объяснила заведующая экскурсионно-просветительским отделом Любовь Чернова.

А еще она рассказала, что Тютчевы выращивали ананасы и варили из них щи. Теперь это визитная карточка Муранова. Местный буфет чтит традиции и также готовит вафли по рецепту в тех же чугунных формах, что и семья поэта.

Внук Тютчева был страстным коллекционером, поэтому интерьер имения настолько разнообразен. Он купил две картины Айвазовского и Саврасова. Оказалось, что море написал Саврасов, а закат — Айвазовский. А еще в коллекции собраны дорогие подарки от высочайших особ. Сервиз — императорский презент. Старшая дочь Тютчева Анна Федоровна первой из всех сестер заступила во фрейлинскую должность, спустя время императорская семья подарила ей этот парижский фарфор.