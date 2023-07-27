Подмосковье 27 июля 2023, 12:52 Усадьба Мураново из Подмосковья поучаствовала в создании выставки в «Галерее на Чистых Прудах» Музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ им. Ф. И. Тютчева»

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С 1 по 26 августа в «Галерее на Чистых Прудах» в Москве будет работать выставка «Поэзия мурановских пейзажей». Ее приурочили к 220-летию со дня рождения русского поэта Федора Тютчева и 150-летию со дня его смерти. В создании экспозиции принимал участие музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Тютчева» и художественная галерея «АртБаза» из Сергиева Посада.

На выставке презентовали работы 24 авторов. Некоторые работали в Муранове, например, Александр Колотилов, Станислав Гончаров, Валерий Секрет и другие.

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«Выставка продолжает традиции XIX века, когда усадьба вдохновляла Д. В. Путяту, генерал-лейтенанта, даровитого художника-любителя, и брата одного из владельцев Муранова, П. П. Нисевина, художника-акварелиста, академика Императорской Академии художеств, „русского Ренуара“ П. Д. Шмарова, любимого ученика И. Е. Репина», — уточнили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозицию можно посмотреть на Чистопрудном бульваре, 5 в Москве. Ее откроют 1 августа в 18:30. Вход свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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