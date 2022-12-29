Подмосковье 29 декабря 2022, 15:01 Усадьба Милет в Балашихе получила охранный статус

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Правительство Подмосковья утвердило зону охраны Усадьбы Милет в Балашихе. Это объект культурного наследия регионального значения — парк и церковь Николая Чудотворца в селе Новый Милет.

Как рассказали в главном управлении культурного наследия, есть несколько версий происхождения названия усадьбы. Местные жители говорят, что одна из цариц, проезжая мимо сказала: «Какое милое лето!», отчего и возникло «Милет». Другие говорят, что это название древнего греческого города.

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Усадьба Милет была основана в конце 18 века. От нее сохранился только храм Николая Чудотворца и парк, в который регулярно приезжают туристы и паломники.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.