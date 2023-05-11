Подмосковье 11 мая 2023, 10:54 Усадьба Кривякино стала главной площадкой празднования Дня Победы в Воскресенске

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Памятные мероприятия ко Дню Победы прошли в каждом микрорайоне Воскресенска. Главной площадкой праздника стала усадьба Кривякино.

В парке усадьбы Кривякино можно было попробовать солдатскую кашу на полевой кухне, посмотреть концерт, научиться надевать парашют и принять участие в мастер-классах.

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В этом году из-за соображений безопасности шествие «Бессмертного полка» отменили, но жители округа все равно пришли на праздник с фотографиями своих героев.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил всех с Днем Победы и отметил, как важно чтить память предков и равняться на героев.

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил парад Победы на Красной площади. Вместе с ним на мероприятие приехал его старший сын.

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