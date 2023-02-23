23 февраля 2023, 14:58
Уроженец Домодедова приехал на день рождения дочери из зоны СВО
В Домодедове отец сделал подарок дочери и в день ее рождения приехал из зоны СВО. Денис взял внеплановый отпуск и устроил семье сюрприз. Мужчину мобилизовали в сентябре.
«У меня отпуск в конце февраля. Но я решил поменяться с сослуживцем. У его жены день рождения как раз в конце февраля, а у моей дочери раньше», — заявил военнослужащий Денис.
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В гости к семье пришел глава Домодедова Михаил Ежокин. Он поинтересовался, какая бойцу нужна помощь.
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За время отсутствия Дениса его супруга нашла работу рядом с домом. Теперь она младший воспитатель детского сада. Семья уже получила выплаты от губернатора Московской области и главы округа.
Руководитель региона Андрей Воробьев пообещал не оставлять без внимания семьи и детей бойцов СВО.
«Для подмосковных чиновников это должны быть очевидные приоритеты», — заявил Воробьев.
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Город Домодедово
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