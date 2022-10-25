Урожайность зерновых выросла в Московской области | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 20:33 Урожайность зерновых выросла в Московской области

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В Московской области заканчиваются полевые работы, которые связаны с уборкой разных культур в сельском хозяйстве. При этом в этом году удалось повысить урожайность в сравнении с прошлым годом.

По зерновым культурам в этом году удалось достигнуть образцовых показателей — 39 центнеров с одного гектара. Это примерно на 38% больше, чем средняя урожайность зерновых за прошлый год. Она составила 28 центнеров с гектара.

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«На сегодняшний день убрано 660 тысяч тонн зерна с площади 169 тысяч гектаров — это 95% от плана», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он также отметил, что картофеля в целом во всей Московской области собрали уже 323 тысячи тонн. Это составляет 87% от всего общего плана на текущий год. В целом к этому дню удалось собрать 232 тысячи тонн овощей открытого грунта, а еще 76 тысяч тонн масличных культур.

Всероссийская аграрная выставка «Золотая осень» прошла в Одинцове 5 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев презентовал премьер-министру Михаилу Мишустину лучших местных производителей. Они лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.