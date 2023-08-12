Подмосковье 12 августа 2023, 04:00 Урожайность озимой пшеницы в Волоколамске впервые достигла 80 центнеров на гектар Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Агрохолдинг «Авангард» собрал рекордный для Волоколамска урожай пшеницы. Он составил 80 центнеров на один гектар.

«В этом году компания планирует убрать более тысячи гектаров с посевами озимой пшеницы, из них уже убрано 674 гектара», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Агрохолдинг «Авангард» является крупнейшим сельскохозяйственным предприятием округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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