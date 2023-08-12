12 августа 2023, 04:00
Урожайность озимой пшеницы в Волоколамске впервые достигла 80 центнеров на гектар
Агрохолдинг «Авангард» собрал рекордный для Волоколамска урожай пшеницы. Он составил 80 центнеров на один гектар.
«В этом году компания планирует убрать более тысячи гектаров с посевами озимой пшеницы, из них уже убрано 674 гектара», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Агрохолдинг «Авангард» является крупнейшим сельскохозяйственным предприятием округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.
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Сельское хозяйство
Волоколамск
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