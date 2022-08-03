Урожай зерновых культур вырастет в Подмосковье в 2022 году

В нынешнем сезоне в Московской области были значительно увеличены посевные площади, что позволяет рассчитывать на хороший урожай зерновых. Аграрии планируют собрать около 500 тысяч тонн пшеницы, ржи и ячменя.

Ожидаемый урожай зерновых будет на 10% больше, чем в прошлом году. По прогнозам, он составит 483 тысячи тонн.

«Мы также рассчитываем собрать на 5% больше масличных культур: 65 тысяч тонн против 62 тысяч тонн в прошлом году. Овощей соберем примерно 336 тысяч тонн — на 10% больше, чем в 2021 году», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В регионе созревает картофель, который в этом году растет на площади почти 14 тысяч гектаров. Планируемый урожай составит около 400 тысяч тонн. Лидерами по производству картофеля являются округа Дмитровский, Талдомский, Луховицы, Клин и Коломна.

Что касается подсолнечника, в этом году аграрии Подмосковья совершили настоящий прорыв, увеличив посевные площади под эту культуру в 20 раз — с 200 гектаров до четырех тысяч.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжать работу по введению в сельскохозяйственный оборот новых земель. До конца года общая площадь участков под выращивание различных культур в регионе должна дойти до 950 тысяч гектаров.