Урожай зерновых и зернобобовых в Подмосковье превысил 170 тысяч тонн

Сельскохозяйственные производители Подмосковья продолжают активно убирать урожай с полей. Они надеются, что появится значительный прирост валового сбора в сравнении с прошлогодними показателями. Уже видно, что урожайность несколько выросла.

«Уже убрали зерновые и зернобобовые на площади 43,2 тысяч гектаров. Валовый сбор составил 172 тысяч тонн. В этом году повысилась урожайность в сравнении с прошлым. Этот фактор вместе с благоприятными климатическими условиями и увеличением посевных площадей позволяет надеяться на хорошие сборы», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В этом году в Подмосковье рассчитывают собрать как минимум 474 тысячи тонн зерна. Это сразу на 36 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Кроме того, в Московской области к середине августа было собрано 9,5 тысячи тонн озимого рапса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расширении площади программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут получить землю на льготных условиях.