Урожай зерна вырастет в Подмосковье в 2022 году

В Подмосковье планируют собрать 474 тонны зерна в этом году. Первые 133 гектара озимой пшеницы на полях в Домодедове уже обработали, получив 426 тонн. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

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Запланированное количество пшеницы на 36 тысяч тонн больше, чем собрали в прошлом году, рассказал зампред. Таких результатов удастся добиться при благосклонности агроклиматических условий и расширения посевных площадей.

Филимонов также уточнил, что в Подмосковье завершили посев яровых культур. Их площадь составила 245 тысяч гектаров, это на 28 тысяч больше, чем в прошлом году. Зернобобовые при этом распространились на 88,2 тысячи гектаров.

Ранее губернатора Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье заняло второе место в России по производству овощей. Новые теплицы за восемь лет построили на 170 гектарах.