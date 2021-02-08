Первый урожай экологически чистых огурцов собрали в теплице Серпухова

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, урожай здесь выращивают с соблюдением самых высоких экологических стандартов.

Более десяти тонн экологически чистых, свежих огурцов собрали на предприятии „Туровский тепличный комплекс“ Сергей Воскресенский.

Растения здесь опыляют шмели. Это улучшает урожай и дает его прирост на 20–50%.

В теплицах есть все, что нужно для защиты овощей. Это контроль климата, капельная система полива и не только.

«Овощеводы нового комплекса также произвели посев кистевых среднеплодных томатов лучших сортов. И уже в марте ожидается их первый урожай», — добавил Воскресенский.

Новые рабочие места

После открытия тепличного комплекса в Серпухове появилось не менее 50 новых рабочих мест. Еще есть свободные вакансии.

Для сотрудников на предприятии установили стабильную заработную плату, восьмичасовой рабочий день Сергей Воскресенский.

Он добавил, что сотрудники комплекса добираются до работы на корпоративном транспорте. Установлена пятидневная трудовая неделя.