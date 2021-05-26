Урожай спаржи начали собирать в Подмосковье

Аграрии Подмосковья начали собирать урожай редкого для региона овоща — спаржи. Она растет только в одном городском округе.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он рассказал, что к сбору урожая приступили на предприятии «ЭКОломна».

На сегодняшний день собрали около 3,5 тонны спаржи. За сезон хозяйство планирует получить около восьми тонн спаржи Сергей Воскресенский.

Министр подчеркнул, что спаржу здесь выращивают уже пять лет. Из-за непогоды сбор урожая в этом году начался во второй декаде мая.

«Весь посадочный материал, наиболее устойчивый к погодным условиям нашего региона, привозят из Голландии», — отметили в областном Минсельхозпроде.

Спаржу отправляют в рестораны и магазины Москвы и области уже через несколько часов после сбора.