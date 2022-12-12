Подмосковье 12 декабря 2022, 21:46 Урожай сои в Подмосковье превысил прошлогодние показатели более чем в 2 раза

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Урожай сои в Московской области в 2022 году составил 15,9 тонны, что на 59% больше по сравнению с 2021 годом. Лидерами по сбору растения стали Зарайск, Серебряные Пруды и Луховицы.

Урожай сои в Подмосковье в текущем году собрали с площади 10,1 тысячи гектаров.

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«В регионе сбор сои выполнен на 100%. Средняя урожайность составила 15,7 центнеров на гектар, а в аналогичном периоде прошлого года — 14,8 центнера на гектаров», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Соя является безотходным растением, все части которого перерабатываются в более чем четыреста видов различной продукции, в том числе, масло, молоко, муку. Кроме того, ее также используют как белковую добавку.

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