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    23 июня 2021, 15:23

    Подмосковье начнет собирать урожай раннего картофеля в середине июля

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    План посадки картофеля в Подмосковье выполнили уже на 97%. Аграрии планируют приступить к сбору первого урожая в середине июля.

    Подмосковье начнет собирать урожай раннего картофеля в середине июля | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, в середине июля планируют начать собирать ранний картофель.

    А активный сезон для сбора урожая картофеля в Подмосковье начнется в августе

    Сергей Воскресенский.

    Среди округов, которые первыми завершили посадку, Дмитров, Коломна и Озеры.

    Минист рподчеркнул, что Московская область занимает первую позицию в Центральном федеральном округе по выращиванию овощей в открытом грунте, в том числе и картофеля.

    Ранее стало известно, что посевные работы выполнили уже на 90% в Подмосковье.