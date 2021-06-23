23 июня 2021, 15:23
Подмосковье начнет собирать урожай раннего картофеля в середине июля
План посадки картофеля в Подмосковье выполнили уже на 97%. Аграрии планируют приступить к сбору первого урожая в середине июля.
Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, в середине июля планируют начать собирать ранний картофель.
А активный сезон для сбора урожая картофеля в Подмосковье начнется в августе
Сергей Воскресенский.
Среди округов, которые первыми завершили посадку, Дмитров, Коломна и Озеры.
Минист рподчеркнул, что Московская область занимает первую позицию в Центральном федеральном округе по выращиванию овощей в открытом грунте, в том числе и картофеля.
Ранее стало известно, что посевные работы выполнили уже на 90% в Подмосковье.