Подмосковье начнет собирать урожай раннего картофеля в середине июля

План посадки картофеля в Подмосковье выполнили уже на 97%. Аграрии планируют приступить к сбору первого урожая в середине июля.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, в середине июля планируют начать собирать ранний картофель.

А активный сезон для сбора урожая картофеля в Подмосковье начнется в августе Сергей Воскресенский.

Среди округов, которые первыми завершили посадку, Дмитров, Коломна и Озеры.

Минист рподчеркнул, что Московская область занимает первую позицию в Центральном федеральном округе по выращиванию овощей в открытом грунте, в том числе и картофеля.

Ранее стало известно, что посевные работы выполнили уже на 90% в Подмосковье.