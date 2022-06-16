Урожай подмосковного картофеля в 2022 году увеличится на 10%

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подвело итоги производства картофеля за 2021 год и дало прогноз производства этой культуры на 2022 год.

В 2021 году уборочная площадь картофеля составила 12,4 тысячи гектаров (или 100% от плана). С этой площади при средней урожайности 293 ц/га было собрано 363,1 тысячи тонн картофеля.

В 2022 году прогноз посадки картофеля запланирован на площади 13,7 тысячи гектаров при средней урожайности 293 ц/га валовый сбор составит 400 тысяч тонн (или + 10% 2021 году).

Основные лидирующие городские образования по производству картофеля:

— г. о. Дмитровский — 156,2 тысячи тонн;

— г. о. Коломна (Озеры) — 95,9 тысячи тонн;

— г.о Талдом — 22,6 тысячи тонн;

— г. о. Луховицы — 15,7 тысячи тонн;

— г. о. Клин — 9,1 тысячи тонн.

Основные лидирующие сельхозорганизации по производству картофеля:

— АО «Агрофирма Бунятино» –53,2 тысячи тонн;

— ООО «ДГТ» — 43,2 тысячи тонн;

— ЗАО «Куликово» — 31,1 тысячи тонн;

— АО «Озеры» — 28,9 тысячи тонн;

— ООО «Мосагрофуд-Д» –14,2 тысячи тонн.