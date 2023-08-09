Подмосковье 09 августа 2023, 16:35 Урожай озимой пшеницы собрали более чем с 16 тысяч гектаров в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

В Подмосковье продолжается сбор озимых зерновых культур. На данный момент пшеницу убрали более чем с 16 тысяч гектаров, что составляет почти 21% от плана. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Валовый сбор составил 74 тысячи тонн. Урожайность — 44,2 центнера на гектар», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

В число первых городских округов, которые приступили к уборке озимой пшеницы, вошли: Зарайск, Домодедово и Одинцово. Отмечается, что своевременная уборка озимых культур приносит аграриям стабильную прибыль.

В Подмосковье убрали озимую пшеницу с площади более 16 тысяч гектаров