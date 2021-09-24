Урожай лука элитных сортов в Подмосковье оказался больше прошлогоднего

Урожай лука элитных сортов собрали в Подмосковье. Он вырос более чем на 100 гектарах засеянных земель, что на пять гектаров больше, чем год назад.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, завершили сбор лука-севка. Это сделали в хозяйствах «Лукаморе» и «Озеры». Это единственные хозяйства региона, которые занимаются промышленным выращиванием элитного сорта лука Сергей Воскресенский. Валовый сбор лука составил около 2,4 тысячи тонн. По словам министра, урожайность семян этой ценной культуры составил более 27 центнеров с гектара. «Московская область — основной крупный поставщик лука-севка для аграриев не только многих регионов России, но и зарубежных стран», — подчеркнул Воскресенский. Он добавил, что со следующей недели хозяйства Московской области планируют начать продажу озимых сортов этого лука, предполагаемых для посадки в южных частях страны.