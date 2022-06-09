Урожай клубники в Подмосковье вырастет на 30%

Сезон продажи клубники начался в Подмосковье. Сейчас магазины и рынки предлагают ягоды из Греции, Турции, Армении, Крыма и с Кубани, но уже к концу июня жители смогут купить садовую землянику, выращенную на местных производствах.

По словам главы Минсельхоза Подмосковья Владимира Мурашова, в этом году урожай вырастет на 30%.

К сбору первых ягод, выращенных в открытом грунте, предприятия планируют приступить не раньше конца июня. Это обусловлено погодными условиями Владимир Мурашов.

Он напомнил, что в Подмосковье клубнику в открытом грунте выращивают личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства, а также около 10 крупных предприятий.

Для получения богатого и вкусного урожая внедряют новые технологии: систему table top, капельный полив питательным раствором, применение экологичного субстрата и другие.

Приживаемость некоторых сортов садовой земляники в Подмосковье близится к 100%. Это сорта мурано, зенга зенгана, эльсанта, паприка и арола.

«В прошлом году было собрано более тысячи тонн вкусной подмосковной клубники. В текущем году площадь плантаций под садовую землянику аграрии увеличивают более чем на 100 гектаров», — отметил Мурашов.

Он подытожил, что это обеспечит в ближайшее время увеличение урожая клубники на 30%.