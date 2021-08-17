Первый урожай клубники, ежевики и малины собрали в Наро-Фоминске

Первый ягодный урожай собрали в теплицах «Гринфилдс Агро» в Наро-Фоминске. Там получили уже более 42 тонн клубники, ежевики и малины.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, ягоды «Гринфилдс Агро» выращивают в пленочных тоннельных теплицах с капельным поливом. Используют и биозащиту растений, что делает производство органическим. Новое производство с передовыми мировыми технологиями дает потребителю возможность покупать качественную, сочную и ароматную ягоду разных сортов Сергей Воскресенский. До конца года предприятие планирует произвести 180 тонн ягод. А к 2022-му — завершить второй этап создания теплиц. По словам министра, это поможет увеличить производство ягод, привлечь более миллиарда инвестиций и создать 600 новых рабочих мест.