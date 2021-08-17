facebook_pixel
    17 августа 2021, 11:01

    Первый урожай клубники, ежевики и малины собрали в Наро-Фоминске

    Анастасия Аброськина

    Первый ягодный урожай собрали в теплицах «Гринфилдс Агро» в Наро-Фоминске. Там получили уже более 42 тонн клубники, ежевики и малины.

    Первый урожай клубники, ежевики и малины собрали в Наро-Фоминске | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, ягоды «Гринфилдс Агро» выращивают в пленочных тоннельных теплицах с капельным поливом.

    Используют и биозащиту растений, что делает производство органическим.

    Первый урожай клубники, ежевики и малины собрали в Наро-Фоминске | Изображение 2

    Новое производство с передовыми мировыми технологиями дает потребителю возможность покупать качественную, сочную и ароматную ягоду разных сортов

    Сергей Воскресенский.

    До конца года предприятие планирует произвести 180 тонн ягод. А к 2022-му — завершить второй этап создания теплиц.

    Первый урожай клубники, ежевики и малины собрали в Наро-Фоминске | Изображение 3

    По словам министра, это поможет увеличить производство ягод, привлечь более миллиарда инвестиций и создать 600 новых рабочих мест.