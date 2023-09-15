Подмосковье 15 сентября 2023, 17:42 Урожай гороха собрали с 9 тысяч гектаров в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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План по сбору гороха выполнили в Подмосковье более чем на 80%. С девяти тысяч гектаров уже получили более 32 тысяч тонн культуры.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, показатели превысили прошлогодние на 18 тысяч тонн.

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«Валовый сбор культуры составил более 32 тысяч тонн, что превышает показатели прошлого года почти на 18 тысяч тонн. Средняя урожайность составила 35,9 центнера на гектар», — сказал он.

В прошлом году показатели были на уровне 29,3 центнера на гектар.

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