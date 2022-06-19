Урожай фиолетовой спаржи соберут в Коломенском округе

Новые сорта спаржи пробуют выращивать подмосковные фермеры.

«Во Франции я занимался спаржей. Это то, что я знаю. Я уже 20 лет в России, я хотел пять-шесть лет назад найти в продаже свежую спаржу, а ее нет, ее не было. И мы приняли решение с моим партнером Виктором выращивать ее», — рассказал креативный директор компании «Эколомна» Николя Буассэ.

Партнер Николя Буассэ генеральный директор компании Виктор Рымов отметил, что спаржа — продукт редкий, интересный и перспективный.

«Я бы сказал, что за ним будущее в какой-то степени. Мы будем ее есть столько же и так же вкусно, как в Европе. И так же, как это делали в царской России. Потому что в царской России потребление спаржи было очень значительным», — сказал Виктор Рымов.

Производители спаржи подчеркивают, что Россия, по историческим данным, была крупнейшим импортером спаржи в Европу. После революции спаржа была популярна еще и потому, что отлично хранится, не меньше, чем картошка или капуста.

Источник фото: телеканал «360»

Уже сейчас компания поставляет спаржу более чем в 100 московских ресторанов. Продукт обладает отличным вкусом и очень полезен.

«Это очень благотворно влияет на кожу, очень показана женщинам, беременным женщинам. Это антираковое мощное средство. И что, наверное, будет приятно мужчинам — это довольно сильный афродизиак», — поделился Виктор Рымов.

Фиолетовая спаржа чуть нежнее и слаще зеленой. Производители считают, что такие полезные продукты, выращенные в Подмосковье, особенно богаты витаминами и микроэлементами. Ведь этот продукт не приходится охлаждать и долго транспортировать. На стол такая спаржа попадает практически с грядки, сохраняя в себе все самое полезное.