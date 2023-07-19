Подмосковье 19 июля 2023, 11:29 Системы обводнения торфяников проверили в Подмосковье ГКУ МО "МОС АВС"

Читать 360tv в

Состояние системы обводнения торфяников проверили в Подмосковье. Все 76 комплексов находится вне зоны возгорания.

Сотрудники аварийной службы Подмосковья ежедневно контролируют состояние системы обводнения торфяников и уровень воды в них. Летом такие проверки также проводят подрядные организации и лесники. По словам главы МинЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, все 76 комплексов гидротехнических сооружений находится вне зоны возгорания.

Реклама

Как рассказали в министерстве, пониженный уровень грунтовых вод зафиксировали на 11 комплексах из-за погодных условий. Еще на четырех выявили пониженную влажность.

Повышение уровня воды в торфяниках ожидают с 18 июля из-за сильных осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».