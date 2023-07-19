19 июля 2023, 11:29
Системы обводнения торфяников проверили в Подмосковье
Состояние системы обводнения торфяников проверили в Подмосковье. Все 76 комплексов находится вне зоны возгорания.
Сотрудники аварийной службы Подмосковья ежедневно контролируют состояние системы обводнения торфяников и уровень воды в них. Летом такие проверки также проводят подрядные организации и лесники. По словам главы МинЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, все 76 комплексов гидротехнических сооружений находится вне зоны возгорания.
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Как рассказали в министерстве, пониженный уровень грунтовых вод зафиксировали на 11 комплексах из-за погодных условий. Еще на четырех выявили пониженную влажность.
Повышение уровня воды в торфяниках ожидают с 18 июля из-за сильных осадков.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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