Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье приблизился к 70%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области достиг 68,4%. Данные были опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Для эффективной борьбы с пандемией он должен составлять 80%.

По данным на 12 ноября первый компонент вакцины получили 4 129 607 жителя Подмосковья, обе прививки сделали 3 905 552 человек. Охват тестированием составляет не менее 200 на 100 тысяч населения. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе было сделано 12 820 907 ПЦР-тестов.

В Москве уровень коллективного иммунитета составляет 65,5%. В Санкт-Петербурге — 65,3%

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для того, чтобы уровень коллективного иммунитета составил 80%, нужно, чтобы все россияне, которые не имеют медотвода, прошли вакцинацию.

При этом она подчеркнула, что для эффективной борьбы с коронавирусом уровень коллективный иммунитет должен составить 90–95%. Но пока плану оставят на уровне 80%. Пока средний уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по России составляет 49%.