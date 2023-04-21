Подмосковье 21 апреля 2023, 17:01 Уровень безработицы в Подмосковье снизился на 14% с начала года Министерство социального развития Московской области

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Свыше 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через Центр занятости с начала года. При этом число безработных сократилось на 14% с начала года.

Как рассказали в Минсоцразвития, уровень безработицы в Подмосковье сейчас составляет 0,37%.

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«Мы кардинально поменяли подход и не используем устаревшие и рутинные подходы к трудоустройству, вся в помощь в поиске работы предоставляется адресно с оказанием комплексных услуг в электроном формате», — сказала глава министерства Людмила Болатаева.

Она добавила, что Подмосковье активно развивает рынок труда. Так, за последние полтора года было открыто свыше 77 тысяч предприятий, на которых появилось несколько тысяч рабочих мест. За последний год уровень безработицы снизился на 25%.

В ведомстве напомнили, что найти работу жители могут по ссылке, а также при помощи комплексной услуги на региональном портале

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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