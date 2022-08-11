Урологическое отделение открыли в больнице в Истре

Новое урологическое отделение заработало в Истре. В него поставили современное оборудование, что позволило расширить спектр оказываемой помощи. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

В больницу Истры поставили эндоскопические стойки, УЗИ-аппарат, цистоскоп и другое оборудование. Его закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Светлана Стригункова рассказала, что раньше пациентов направляли за помощью в Красногорск. Теперь им не нужно будет испытывать неудобства, они смогут лечиться в своем округе.

«Новое отделение больницы оснащено всем необходимым оборудованием, а также полностью укомплектовано высококвалифицированным медицинским персоналом», — отметила зампред.

Отделение открыли в новом больничном корпусе на улице Спортивной. Операции там будут проводить бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Красногорске госпиталя для детей. Его достроят в 2024 году.