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    11 августа 2022, 14:12

    Урологическое отделение открыли в больнице в Истре

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Новое урологическое отделение заработало в Истре. В него поставили современное оборудование, что позволило расширить спектр оказываемой помощи. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

    Урологическое отделение открыли в больнице в Истре

    В больницу Истры поставили эндоскопические стойки, УЗИ-аппарат, цистоскоп и другое оборудование. Его закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Светлана Стригункова рассказала, что раньше пациентов направляли за помощью в Красногорск. Теперь им не нужно будет испытывать неудобства, они смогут лечиться в своем округе.

    «Новое отделение больницы оснащено всем необходимым оборудованием, а также полностью укомплектовано высококвалифицированным медицинским персоналом», — отметила зампред.

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    Отделение открыли в новом больничном корпусе на улице Спортивной. Операции там будут проводить бесплатно по полису ОМС.

    Урологическое отделение открыли в больнице в Истре | Изображение 2

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Красногорске госпиталя для детей. Его достроят в 2024 году.