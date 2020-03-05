Уролог из Раменского стал серебряным призером Кубка России по любительскому биатлону

Доктор из Раменской Центральной больницы занял второе место на этапе Кубка России по любительскому биатлону. Михаил Вафин — оперирующий уролог.

Источник фото: телеканал «360»

Днем Михаил Вафин спасает жизни, а вечером упражняется в стрельбе из винтовки и в лыжных гонках. Пришел в спорт в 32 года. Мечтает попасть на Олимпиаду в 2024 году.

В прошедшем сезоне Михаил дважды поднимался на пьедестал победителей: второе место в спринте и третье — в масстарте.

«В этих соревнованиях принимают участие биатлонисты-профессионалы, которые закончили свою карьеру. В их числе и призеры Олимпийских игр, и многократные чемпионы России», — рассказал Михаил Вафин, врач урологического отделения Раменской ЦРБ.

Источник фото: телеканал «360»

В день у Михаила бывает по четыре операции. Но во сколько бы ни закончилась работа, после нее уже четыре года он обязательно спешит на тренировку. Даже сейчас, в межсезонье. Когда снега уже нет, чтобы кататься на лыжах. А асфальт еще не высох, чтобы встать на лыжероллы.

Самая важная часть подготовки к соревнованиям — это работа с винтовкой. Каждый день Михаил по сорок минут тренирует точность выстрелов. Это не только для выносливости — держать в руках почти четыре килограмма задача не из легких. Еще и тело запоминает правильное положение при стрельбе.

В год он участвует минимум в пятнадцати соревнованиях. И уже есть, чем гордиться на исходе четвертого сезона в любительском биатлоне.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из целей уролога из Раменской ЦРБ — привлечь своих пациентов и коллег в спорт. Врач-рентгенолог этой больницы Ольга Демина встала на коньки после тридцати лет. И недавно исполнила мечту — тренировалась у своего кумира — олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Михаил говорит, его мечта исполнилась в 2016 году, когда в нашей стране появился любительский биатлон. Это значит, что любители теперь могут не просто участвовать в Кубке России по этому виду спорта, но и попробовать свои силы на Олимпийских играх. Туда врач из Раменского планирует отправиться в 2024 году.