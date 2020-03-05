    05 марта 2020, 22:47

    Уролог из Раменского стал серебряным призером Кубка России по любительскому биатлону

    Алена Собкалова, Анна Каргашина, Мария Новикова

    Доктор из Раменской Центральной больницы занял второе место на этапе Кубка России по любительскому биатлону. Михаил Вафин — оперирующий уролог.
    Уролог из Раменского стал серебряным призером Кубка России по любительскому биатлону | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Днем Михаил Вафин спасает жизни, а вечером упражняется в стрельбе из винтовки и в лыжных гонках. Пришел в спорт в 32 года. Мечтает попасть на Олимпиаду в 2024 году.

    В прошедшем сезоне Михаил дважды поднимался на пьедестал победителей: второе место в спринте и третье — в масстарте.

    «В этих соревнованиях принимают участие биатлонисты-профессионалы, которые закончили свою карьеру. В их числе и призеры Олимпийских игр, и многократные чемпионы России», — рассказал Михаил Вафин, врач урологического отделения Раменской ЦРБ.

    Уролог из Раменского стал серебряным призером Кубка России по любительскому биатлону | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В день у Михаила бывает по четыре операции. Но во сколько бы ни закончилась работа, после нее уже четыре года он обязательно спешит на тренировку. Даже сейчас, в межсезонье. Когда снега уже нет, чтобы кататься на лыжах. А асфальт еще не высох, чтобы встать на лыжероллы.

    Самая важная часть подготовки к соревнованиям — это работа с винтовкой. Каждый день Михаил по сорок минут тренирует точность выстрелов. Это не только для выносливости — держать в руках почти четыре килограмма задача не из легких. Еще и тело запоминает правильное положение при стрельбе.

    В год он участвует минимум в пятнадцати соревнованиях. И уже есть, чем гордиться на исходе четвертого сезона в любительском биатлоне.

    Уролог из Раменского стал серебряным призером Кубка России по любительскому биатлону | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Одна из целей уролога из Раменской ЦРБ — привлечь своих пациентов и коллег в спорт. Врач-рентгенолог этой больницы Ольга Демина встала на коньки после тридцати лет. И недавно исполнила мечту — тренировалась у своего кумира — олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

    Михаил говорит, его мечта исполнилась в 2016 году, когда в нашей стране появился любительский биатлон. Это значит, что любители теперь могут не просто участвовать в Кубке России по этому виду спорта, но и попробовать свои силы на Олимпийских играх. Туда врач из Раменского планирует отправиться в 2024 году.