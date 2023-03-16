Подмосковье 16 марта 2023, 13:57 Уролог-андролог из Луганска пополнил штат медицинских работников в Клину

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Врач Максим Болтенко начал работать в детской поликлинике Клина в феврале 2022 года. Уролог-андролог переехал в Подмосковье из Луганска еще до начала специальной военной операции и уже получил жилье по программе губернатора Андрея Воробьева.

В Минздраве Подмосковья отметили, что специалист из Луганска легко находит общий язык со своими маленькими пациентами. Максим Болтенко жил и работал в Луганске, а в 2022-м узнал о вакансии в Клину и переехал. Еще до начала СВО он приступил к работе на новом месте. Позже молодой специалист получил жилье по губернаторской программе.

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Сейчас врач активно подтверждает свою профессиональную состоятельность. Он практикует в том числе и телеконсультацию. Оформить ее можно на портале госуслуг. Такая консультация подойдет тем, кто уже имеет диагноз. Специалист поможет скорректировать лечение, расшифрует результаты анализов, запишет на другие исследования.

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В марте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал уровень дефицита медицинских кадров в регионе. В больницах и поликлиниках не хватает 1,7 тысячи сотрудников.