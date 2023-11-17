Подмосковье 17 ноября 2023, 16:01 Уроки жилищной грамотности для школьников провели в Балашихе Телеканал «360»

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Ученикам школы № 16 в Балашихе рассказали, как разбираться в квитанциях. Основы жилищной грамотности провели в рамках игры «Домой».

Такая работа готовит школьников к взрослой жизни.

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«Я очень надеюсь, что через школы, через детей мы поможем и большим, и маленьким жителям Подмосковья все-таки жить в домах более комфортных, в более, так сказать, чистых и грамотнее общаться с поставщиками ресурсов и с управляющими организациями», — заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Это партийный проект от «Единой России». Организаторы надеются, что с помощью таких уроков ребята не только повысят свою жилищную грамотность, но и научат родителей.

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«Игра „Домовой“ позволяет в том числе и привлечь внимание к профессиям ЖКХ, возможно, кто-то из ребят по окончании школы выберет либо высшее учебное заведение, либо после девятого класса пойдет в колледж или техникум», — сообщил депутат Мособлдумы и федеральный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

Балашиха стала пилотной площадкой проекта в Подмосковье. «Домовой» входит в программу «Школа грамотного потребителя». Подобные занятия уже провели во многих школах страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области с 1 января изменится система обслуживания газового оборудования в домах.

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