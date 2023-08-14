Подмосковье 14 августа 2023, 14:23 Уроки здоровья для пациентов с сахарным диабетом начнутся в больнице Лобни Unsplash

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Проект «Школа здоровья» стартует в Лобненской центральной городской больнице с 22 августа. Встречи с больными сахарным диабетом будут проходить каждую неделю.

Эндокринолог Эвелина Мецкан на занятиях расскажет о здоровом образе жизни, режиме труда и отдыха. Познакомит пациентов с основами правильного питания, методами самоконтроля и адаптации лечения к условиям жизни, а также о профилактике осложнений и развития заболевания.

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«Основная цель <…> — оптимизация, совершенствование доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Посещение школы диабета поможет преодолеть возникшие трудности и научиться полноценно существовать с учетом установленных заболеванием рамок», — рассказала Эвелина Мецкан.

Она расскажет о правильном образе жизни, режиме труда и отдыха. Познакомит пациентов с основами правильного питания, методами самоконтроля и адаптации лечения к условиям жизни, а также о профилактике осложнений и развития заболевания.

Занятия будут проходить по вторникам в актовом зале на втором этаже Лобненской центральной городской больницы с 22 августа. Записаться можно через терапевта.

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