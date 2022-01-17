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    17 января 2022, 14:28

    Уроки защиты от кибератак в интернете проведут еще для 500 тысяч школьников Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Еще 500 тысяч школьников Подмосковья обучат безопасности в интернете. Сделать это поможет новый цикл проекта «Урок цифры». Занятия проведут до 6 февраля.

    Уроки защиты от кибератак в интернете проведут еще для 500 тысяч школьников Подмосковья | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что это коснется более тысячи областных школ. Уроки посвятят исследованию кибератак.

    Тема очень важная — безопасность в Сети. Все задания представлены в игровом формате и различаются для учеников младших, средних, старших классов

    Ирина Каклюгина.

    Уже 22 января урок состоится в Химкинском лицее. Материалы для школьников подготовят ведущие IT-компании России.

    Подмосковье регулярно становится одним из лидеров страны по числу вовлеченных в «Урок цифры» школьников.

    Ребята смогут пройти занятия и самостоятельно — при помощи официального сайта проекта урокцифры.рф.