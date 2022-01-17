Уроки защиты от кибератак в интернете проведут еще для 500 тысяч школьников Подмосковья

Еще 500 тысяч школьников Подмосковья обучат безопасности в интернете. Сделать это поможет новый цикл проекта «Урок цифры». Занятия проведут до 6 февраля.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что это коснется более тысячи областных школ. Уроки посвятят исследованию кибератак.

Тема очень важная — безопасность в Сети. Все задания представлены в игровом формате и различаются для учеников младших, средних, старших классов Ирина Каклюгина.

Уже 22 января урок состоится в Химкинском лицее. Материалы для школьников подготовят ведущие IT-компании России.

Подмосковье регулярно становится одним из лидеров страны по числу вовлеченных в «Урок цифры» школьников.

Ребята смогут пройти занятия и самостоятельно — при помощи официального сайта проекта урокцифры.рф.