Уроки вождения от 96-летнего ветерана ВОВ. В истринской автошколе преподает самый опытный водитель

Леонид Борисович Клещицкий — 96-летний ветеран Великой Отечественной. Несмотря на преклонный возраст, он продолжает работать — преподает в автошколе. Говорят, Леонид Борисович — лучший в своем деле.

Источник фото: телеканал «360»

Даже сейчас он с легкостью делает змейку и обходит каждую кеглю. Немудрено, ведь водительский стаж — 60 лет.

Источник фото: телеканал «360»

Во время войны Леонид Борисович чинил боевые самолеты. Среди них были боевые машины ИЛ-2, или, как их называли немцы, «Черная смерть».

Источник фото: телеканал «360»

Рассказывает, что приходилось работать сутки напролет в напряженной обстановке, поэтому терпения ему не занимать, да и спокойствия тоже. У ветерана свой авторский курс лекций в автошколе. Подробности — в сюжете «360».