    10 марта 2020, 22:23

    Уроки вождения от 96-летнего ветерана ВОВ. В истринской автошколе преподает самый опытный водитель

    Анастасия Максимовских, Татьяна Петрова

    Леонид Борисович Клещицкий — 96-летний ветеран Великой Отечественной. Несмотря на преклонный возраст, он продолжает работать — преподает в автошколе. Говорят, Леонид Борисович — лучший в своем деле.
    Уроки вождения от 96-летнего ветерана ВОВ. В истринской автошколе преподает самый опытный водитель | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Даже сейчас он с легкостью делает змейку и обходит каждую кеглю. Немудрено, ведь водительский стаж — 60 лет.

    Уроки вождения от 96-летнего ветерана ВОВ. В истринской автошколе преподает самый опытный водитель | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Во время войны Леонид Борисович чинил боевые самолеты. Среди них были боевые машины ИЛ-2, или, как их называли немцы, «Черная смерть».

    Уроки вождения от 96-летнего ветерана ВОВ. В истринской автошколе преподает самый опытный водитель | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Рассказывает, что приходилось работать сутки напролет в напряженной обстановке, поэтому терпения ему не занимать, да и спокойствия тоже. У ветерана свой авторский курс лекций в автошколе. Подробности — в сюжете «360».