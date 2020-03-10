10 марта 2020, 22:23
Уроки вождения от 96-летнего ветерана ВОВ. В истринской автошколе преподает самый опытный водитель
Леонид Борисович Клещицкий — 96-летний ветеран Великой Отечественной. Несмотря на преклонный возраст, он продолжает работать — преподает в автошколе. Говорят, Леонид Борисович — лучший в своем деле.
Даже сейчас он с легкостью делает змейку и обходит каждую кеглю. Немудрено, ведь водительский стаж — 60 лет.
Во время войны Леонид Борисович чинил боевые самолеты. Среди них были боевые машины ИЛ-2, или, как их называли немцы, «Черная смерть».
Рассказывает, что приходилось работать сутки напролет в напряженной обстановке, поэтому терпения ему не занимать, да и спокойствия тоже. У ветерана свой авторский курс лекций в автошколе. Подробности — в сюжете «360».