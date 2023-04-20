Важное 20 апреля 2023, 17:36 Бесплатные спортивные секции для детей бойцов СВО появились в Чехове — Андрей Воробьев Воробьев: бесплатные уроки вейкбординга начались в Чехове для детей бойцов СВО

Читать 360tv в

Бесплатные занятия по вейкбордингу и сапбордингу начали проводить в Чехове для детей участников СВО. Уроки проходят в спортивном комплексе «Олимпийский». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пришел на первое такое занятие к ребятам, чьи отцы сейчас на передовой.

Организаторы вейкборд-площадки в Чехове дали детям бойцов СВО возможность свободно посещать тренировки. Сегодня прошел первый среди таких уроков. Они доступны и ребятам из малообеспеченных семей.

Реклама

Матери проводили своих детей на занятия и смогли пообщаться с губернатором, приехавшим навестить их и ребят.

«Знаю, что не так давно вы смогли увидеться со своими мужьями — благодаря решению президента они побывали в отпусках. Надеюсь, что сегодня вашим деткам очень понравится в бассейне. Вейк — молодой вид спорта, который сочетает и лыжи, и сноуборд, и классический серфинг», — отметил Андрей Воробьев.

По словам губернатора, важно, что секция вейкбординга открылась в спортивном комплексе, где ребята могут совмещать эти занятия с тренировками по другим направлениям.

Это развивает мышцы и координацию у ребенка перед катанием на вейкборде. Поэтому здорово, что секция открылась в спортивном комплексе, где у ребят есть возможность совмещать самые разные занятия. Андрей Воробьев

Тренер по вейкбордингу и сапбордингу Кирилл Герасимов рассказал, что доступны занятия и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«Прошли уже два сбора, к нам приезжали ребята с нарушением вестибюлярного аппарата, потерявшие конечности», — рассказал он.

Кирилл Герасимов отметил, что ранее уже встречался с губернатором в Серпухове, где они обсудили развитие водного досуга в Подмосковье: греблю на байдарках, сапборды, прогулки на катамаранах и лодках.

Вообще Чехов у нас очень спортивный город — здесь и хоккей, и гандбол, и бокс, и синхронное плавание на высоком уровне. Андрей Воробьев

Сегодня в спортивном комплексе «Олимпийский» в Чехове есть все возможности для занятий по самым разным направлениям.

Бассейн и бокс

В сентябре 2019 года, в день рождения олимпийского чемпиона Александра Поветкина, по поручению Андрея Воробьева в чеховском «Олимпийском» открыли зал для бокса. Там занимаются ребята из школы «Витязь».

Три года назад по просьбе юных боксеров зал расширили. Сейчас здесь работают пять тренеров, занимаются свыше 100 ребят. Девять из них — уже кандидаты в мастера спорта, еще двое могут стать ими в ближайшее время.

Сегодня на тренировку к ребятам, помимо губернатора, пришли экс-чемпион мира среди профессиональных боксеров Денис Лебедев и его отец, работающий тренером.

Мой папа тренирует самых маленьких, а потом направляет в эту школу. И так шаг за шагом они повышают свое мастерство. Наш лидер сейчас — Ян Богданов. Денис Лебедев

Кроме того, в «Олимпийском» работает бассейн. Сегодня это основная площадка для тренировок синхронисток в Чехове.

Два года назад по поручению Андрея Воробьева его впервые за 17 лет отремонтировали. Каждый год здесь проходят соревнования самого разного уровня, в том числе международные. Со спортсменками работает трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».