Подмосковье 27 марта 2024, 12:45 Уроки профориентации провели для учащихся старших классов в Пушкино «Образовательный комплекс № 5»

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Уроки профориентации провели в «Образовательном комплексе № 5» в Пушкино. В них приняли участие учащиеся 9-11 классов.

Тематические мастер-классы, представленные кафедрами Московского политехнического университета, включали в себя такие направления, как «Автомобиль и аэродинамика», «Реакции в химической и нефтехимической технологии», «Сборка и обслуживание персонального компьютера», «Электроискровые сверхтвердые покрытия» и «Дизайн».

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Школьникам также рассказали о возможностях обучения в университете, партнерах из индустрии и условиях поступления. В завершение мероприятия был организован розыгрыш призов, который привлек внимание участников.

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