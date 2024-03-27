27 марта 2024, 12:45
Уроки профориентации провели для учащихся старших классов в Пушкино
Уроки профориентации провели в «Образовательном комплексе № 5» в Пушкино. В них приняли участие учащиеся 9-11 классов.
Тематические мастер-классы, представленные кафедрами Московского политехнического университета, включали в себя такие направления, как «Автомобиль и аэродинамика», «Реакции в химической и нефтехимической технологии», «Сборка и обслуживание персонального компьютера», «Электроискровые сверхтвердые покрытия» и «Дизайн».
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Школьникам также рассказали о возможностях обучения в университете, партнерах из индустрии и условиях поступления. В завершение мероприятия был организован розыгрыш призов, который привлек внимание участников.
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Школьники
Пушкино
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