21 ноября 2023, 17:07
Уроки предпринимательства прошли в школе № 4 в Наро-Фоминске
Уроки предпринимательства прошли в школе № 4 в Наро-Фоминске. На них обсудили права бизнесменов, меры поддержки и многое другое.
Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей Подмосковья, урок провела помощник омбудсмена Светлана Тертышная. В ходе урока школьники выявили проблему своего кейса, проанализировали ее и нашли оптимальное решение.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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