Подмосковье 21 ноября 2023, 17:07 Уроки предпринимательства прошли в школе № 4 в Наро-Фоминске Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уроки предпринимательства прошли в школе № 4 в Наро-Фоминске. На них обсудили права бизнесменов, меры поддержки и многое другое.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей Подмосковья, урок провела помощник омбудсмена Светлана Тертышная. В ходе урока школьники выявили проблему своего кейса, проанализировали ее и нашли оптимальное решение.

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