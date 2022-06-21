Уроки предпринимательства прошли в 40 школах Подмосковья

Специалисты подмосковных центров «Мой бизнес» и предприниматели региона провели открытые микрофоны «Бизнес — это просто» в школах Московской области. В общей сложности в них приняли участие больше десяти тысяч школьников Подмосковья.

«Так, молодые предприниматели от 14 до 25 лет могут претендовать на получение грантов правительства Московской области на реализацию бизнес-проекта. Размер гранта — до 500 тысяч рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Открытые микрофоны состоялись в 37 городских округах Подмосковья. В том числе в Черноголовке, Балашихе и других. Школьники получили возможность познакомиться с предпринимательством и узнать, как именно оно поддерживается в Московской области. А предприниматели смогли поделиться собственным опытом с подрастающим поколением.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив рассмотреть дополнительные меры по развитию и поддержке молодежного предпринимательства.