Уроки предпринимательства пройдут в школах Подмосковья

Подмосковным школьникам расскажут о предпринимательстве. Открытые уроки проведут 17 декабря в 15 школах Московской области. На них детям расскажут о роли бизнесмена в современном мире.

Перед учениками выступят успешные представители предпринимательской среды. Открытые уроки станут частью федеральной программы «Атланты в школах», инициатором которой выступил бизнес-клуб «Атланты».

«Для ребят это отличная возможность встретиться с интересными людьми, задать вопросы, узнать историю успеха. Это полезный опыт. С этого года в ряде школ Подмосковья ребята во внеурочное время уже начали изучать предпринимательство, мы даже открыли профильные предпринимательские классы. Тема важная и нужная», — заметил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Он добавил, что ребята узнают об основах предпринимательской деятельности и занимаются разработкой собственных проектов, составляют планы по их реализации.

«Инициатива началась как эксперимент, далее вошла в статус постоянно действующей программы, поскольку оказалась востребованной и актуальной и для школьников, и для предпринимателей. У одних есть запрос на знания и опыт, у вторых — готовность отдавать и делиться. И я счастлив, что сегодня мы выходим в Московскую область и сможем там быть полезными», — сказал предприниматель, основатель и старший партнер бизнес-клуба «Атланты» Михаил Воронин.

Предпринимательство он охарактеризовал как образ мышления, за которым всегда стоит реальный человек.

Программа «Атланты в школах» включает не только открытые уроки, но и экскурсии в компании, стажировки, мастер-классы, встречи с известными бизнесменами и другие мероприятия. Инициатива направлена на формирование у школьников предпринимательского мышления и создание культуры предпринимательства в России, начиная с подросткового возраста.