Подмосковье 31 августа 2023, 12:00 Уроки по финансовой грамотности и основам предпринимательства пройдут для школьников в Подмосковье Фото: аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области

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В новом учебном году подмосковные школьники продолжат изучать финансовую грамотность и основы предпринимательства. Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев.

Онлайн-уроки по финансовой грамотности, которые Банк России ежегодно проводит для школьников, стартуют 14 сентября. Ребятам расскажут, зачем нужна страховка, как избежать ловушек мошенников, об истории денег и многом другом. Некоторые вопросы могут пригодиться старшеклассникам при сдаче ЕГЭ по обществознанию. Подключиться к занятиям можно будет как самостоятельно, так и всем классом по ссылке.

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Около 100 заданий по финансовой грамотности уже сейчас доступны на платформе «Моя школа». Вопросы ориентированы на жизненные ситуации, например расчет процента по вкладу.

Продолжатся и занятия, посвященные основам предпринимательства.

«Стало доброй традицией, что руководители общественных приемных совместно с известными бизнесменами учат ребят основам ведения бизнеса. Они рассказывают о составлении бизнес-плана, продвижении бизнес-идеи и налоговой грамотности. В новом учебном году такие уроки вновь пройдут в подмосковных школах», — рассказал Владимир Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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