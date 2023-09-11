Подмосковье 11 сентября 2023, 09:46 Уроки о возможностях искусственного интеллекта пройдут в школах Подмосковья в сентябре Unsplash

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Всероссийский классный час «RuCode. Искусственный интеллект» проведут в школах Подмосковья с 11 по 22 сентября. Темой занятий станут нейросети и их возможности.

IT-специальности являются самым популярным направлением подготовки среди абитуриентов как в Подмосковье, так и в целом по России. Это тенденция последних лет.

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«Познакомиться со всем многообразием профессий в сфере информационных технологий и овладеть основами проектирования можно еще в школе. Для этого организованы классные часы, на которых ребята узнают о возможностях искусственного интеллекта и современных сервисах», — рассказала министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Бесплатные занятия включают видеолекции и практические задания. Сценарий проведения классного часа есть на сайте проекта. В программу урока включен интерактивный тест-игра о возможностях искусственного интеллекта.

Внедрять умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сегодня очень важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT.

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