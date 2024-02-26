Подмосковье 26 февраля 2024, 14:58 Уроки о видах и инструментах тестирования в IT пройдут в школах Подмосковья в марте Медиасток.рф

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Уроки по технологиям тестирования пройдут в подмосковных школах с 11 по 31 марта. Занятия посетят более 550 тысяч человек.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, на «уроках цифры» школьникам расскажут об основных видах тестирования. Они научатся работать со специальными инструментами при помощи интерактивного тренажера. Тематический урок посетят более 550 тысяч человек.

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Открытое занятие пройдет 21 марта в Одинцовской лингвистической гимназии.

Узнать подробнее о проекте можно по ссылке.

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