18 сентября 2023, 09:40
Уроки о технологиях искусственного интеллекта пройдут в школах Подмосковья
Новый сезон проекта «Урок цифры» стартовал в школах Подмосковья. Первое занятие посвятят искусственному интеллекту и проведут с 18 сентября по 8 октября.
Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, на первом уроке школьникам расскажут о том, как окружающий мир меняется с развитием искусственного интеллекта.
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«Для учеников 1-11 классов стартует очередной сезон проекта „Урок цифры“. Наши школьники с удовольствием проходят занятия, потому что в простой и доступной форме получают знания о самых современных технологиях, знакомятся с IT-профессиями, учатся применять навыки на практике», — сказала она.
Уроки будут состоять из видеолекции и интерактивного тренажера. Материалы собраны так, что будут интересны школьникам всех возрастов. Вместе с героями занятий они побывают на фабрике игрушек, современной ферме и в медицинском центре.
Ранее команда из Фрязина Istok.Robotics первой вышла в полуфинал международного чемпионата «Битва роботов». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал победу изобретателей быстрой и зрелищной.
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