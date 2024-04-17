Подмосковье 17 апреля 2024, 14:20 Уроки о технологиях интернет-торговли пройдут в школах Подмосковья Медиасток.рф

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Занятие от Ozon Tech проведут для школьников на платформе образовательного проекта «Урок цифры» с 6 по 31 мая. Его посвятят технологиям в интернет-торговле.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, занятия будут состоять из нескольких блоков разного уровня сложности. Они рассчитаны на учащихся начальных, средних и старших классов. Они узнают о том, как устроена электронная торговля, изучат ценность профессий, которые участвуют в создании и поддержке применяемых там технологий.

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Интерактивные тренажеры помогут школьникам попробовать себя в роли аналитиков, программистов и тестировщиков. Они проведут анализ рынка и интересов покупателей, научатся работать с нештатными ситуациями и высокой нагрузкой.

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.

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